Startech stipendi bloccati | 320 famiglie in attesa dell’11 maggio

Le 320 famiglie coinvolte attendono l’11 maggio per ricevere un pagamento di 850 euro che, secondo quanto comunicato, è stato ritardato a causa di un problema tecnico. La società ha confermato che il pagamento non è stato effettuato come previsto e che sono in corso verifiche sulla causa del blocco. Lunedì si terrà un presidio sindacale davanti alla sede aziendale, in vista di una possibile discussione sulla prossima scadenza dei pagamenti.

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? Domande chiave Cosa nasconde il problema tecnico dietro il mancato anticipo di 850 euro?. Come influirà il presidio sindacale di lunedì sulla nuova scadenza aziendale?. Perché gli assessori regionali sono intervenuti direttamente nella gestione del ritardo?. Quali conseguenze avrà il mancato pagamento per le 320 famiglie coinvolte?.? In Breve Problema tecnico blocca anche anticipo premiale di 850 euro promesso ai lavoratori.. Assessori Bini e Rosolen monitorano il rispetto della nuova scadenza dell'11 maggio.. Sindacati organizzano presidio davanti allo stabilimento lunedì 11 maggio alle ore 9:00.. Ritardo salariale impatta il potere d'acquisto di 320 nuclei familiari locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startech, stipendi bloccati: 320 famiglie in attesa dell’11 maggio Notizie correlate Trieste, crisi Startech: 320 famiglie senza stipendi dopo il vuoto dei soci? Cosa sapere Startech di Trieste sospende stipendi di 320 famiglie per mancanza di capitali societari. Startech: stipendi entro l’8 maggio e verifiche sui nuovi investitori? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi investitori che stanno sostituendo i soci originari? Come influirà il nuovo tavolo tecnico con il Mimit sulla... Una raccolta di contenuti Startech: Rosolen-Bini, preoccupati per rinvio pagamento stipendiTrieste, 8 mag - Apprendiamo con preoccupazione la notizia del gravissimo ulteriore rinvio del pagamento degli stipendi di aprile agli oltre 320 lavoratori di Startech, ... ilgazzettino.it StarTech di Trieste, tra incendi, proteste, stipendi fermi e il partner israeliano sempre più lontano ecco servita un'altra grande crisi industrialeTRIESTE. Clima di grande tensione in questi giorni alla StarTech di Trieste, azienda produttrice nel campo delle telecomunicazioni e trasferimento dati. Al centro dei problemi ci sarebbero gli stipend ... ildolomiti.it