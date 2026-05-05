Startech | stipendi entro l’8 maggio e verifiche sui nuovi investitori

Startech ha annunciato che gli stipendi verranno saldati entro l’8 maggio. Nel frattempo, sono in corso verifiche sui nuovi investitori che stanno entrando nell’azienda, destinati a sostituire i soci originari. Un nuovo tavolo tecnico con il ministero dello sviluppo economico sta valutando l’impatto di questi cambiamenti sulla stabilità aziendale. Sono ancora da chiarire le modalità di ingresso e le conseguenze di questa fase di transizione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi investitori che stanno sostituendo i soci originari?. Come influirà il nuovo tavolo tecnico con il Mimit sulla stabilità aziendale?. Perché le autorità devono verificare l'identità dei partner finanziari della Startech?. Quali garanzie avranno i lavoratori sulla continuità del piano industriale?.? In Breve Assessori Rosolen e Bini coordinano verifiche con Confindustria Alto Adriatico e Mimit.. Sindacati Fiom-Cgil, Uilm, Fim-Cisl e Ugl chiedono chiarezza sul piano industriale.. Tavolo tecnico con Mimit previsto tra una settimana per valutare nuovi partner.. Incontro sindacale fissato per domani per discutere gestione crisi e occupazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startech: stipendi entro l’8 maggio e verifiche sui nuovi investitori Notizie correlate Leggi anche: Crisi LuisaViaRoma, garantiti gli stipendi e spiraglio nuovi investitori Altri aggiornamenti Temi più discussi: Startech convocata dal ministero assicura i 330 stipendi entro l'8 maggio; Startech: stipendi entro l'8 maggio, a breve verifica investitori; ROMA | VERTENZA STARTECH: STIPENDI ENTRO VENERDI’ E CHIAREZZA SU FUTURI INVESTITORI; Trieste, StarTech: stipendi pagati l’8 e bonus. Startech convocata dal ministero assicura i 330 stipendi entro l'8 maggioMinistero e Regione nutrono forti preoccupazioni sul futuro del sito, rimasto senza soci per il progetto di reindustrializzazione ... rainews.it Startech: Rosolen-Bini, stipendi entro 8 maggio e nuova verifica MimitPrevisto anche un bonus per il mancato accredito del salario. Richiesti chiarimenti su nuovi investitori Pordenone, 4 mag - Dall'azienda abbiamo avuto la garanzia che gli stipendi ... ilgazzettino.it Doppio attentato all'interno della StarTech e crescono le preoccupazioni. Ma intanto l'incontro tra gli assessori regionali, i vertici dell'azienda e il ministero sembra andato a buon fine e le paghe saranno sbloccate l'8 maggi con un bonus dovuto al ritardo - facebook.com facebook 'Niente stipendi alla Startech di Trieste', Regione convoca l'azienda. Allarme lanciato dai sindacati, il 4 maggio un incontro anche con il Mimit #ANSA x.com