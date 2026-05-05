Startech | stipendi entro l’8 maggio e verifiche sui nuovi investitori

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Startech ha annunciato che gli stipendi verranno saldati entro l’8 maggio. Nel frattempo, sono in corso verifiche sui nuovi investitori che stanno entrando nell’azienda, destinati a sostituire i soci originari. Un nuovo tavolo tecnico con il ministero dello sviluppo economico sta valutando l’impatto di questi cambiamenti sulla stabilità aziendale. Sono ancora da chiarire le modalità di ingresso e le conseguenze di questa fase di transizione.

? Cosa scoprirai Chi sono i nuovi investitori che stanno sostituendo i soci originari?. Come influirà il nuovo tavolo tecnico con il Mimit sulla stabilità aziendale?. Perché le autorità devono verificare l'identità dei partner finanziari della Startech?. Quali garanzie avranno i lavoratori sulla continuità del piano industriale?.? In Breve Assessori Rosolen e Bini coordinano verifiche con Confindustria Alto Adriatico e Mimit.. Sindacati Fiom-Cgil, Uilm, Fim-Cisl e Ugl chiedono chiarezza sul piano industriale.. Tavolo tecnico con Mimit previsto tra una settimana per valutare nuovi partner.. Incontro sindacale fissato per domani per discutere gestione crisi e occupazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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