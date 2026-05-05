La vigilanza durante le assemblee di istituto i profili organizzativi e le responsabilità | in allegato un modello di circolare

È stata diffusa una bozza di circolare interna rivolta alle scuole, che fornisce indicazioni sul coordinamento delle assemblee di istituto. Il documento, che può essere adattato alle diverse realtà scolastiche, stabilisce le modalità di svolgimento degli incontri e i compiti di vigilanza affidati ai collaboratori scolastici o ad altri incaricati. Il modello allegato mira a chiarire i profili organizzativi e le responsabilità durante queste assemblee.

In allegato si propone un format di circolare interna, adattabile alle singole realtà scolastiche, nella quale vengono disciplinati in modo organico lo svolgimento delle assemblee di istituto e i connessi obblighi di vigilanza. Il documento recepisce il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al D.Lgs. 2971994, all’art. 2048 c.c. e all’art. 25 del D.Lgs. La tua scuola utilizza strumenti ARGO SOFTWARE? Avrai uno sconto del 20%. Contattaci all’indirizzo: email protected per ottenerlo Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Richiamo alla gravità delle aggressioni al personale scolastico: profili normativi, responsabilità penali, civili e disciplinari; in allegato un modello di circolareL’incremento degli episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico impone una riflessione sistematica non soltanto sul versante penale,... Uso dello smartphone durante le attività scolastiche: chiarimenti educativi e corresponsabilità scuola–famiglia. Un modello di circolare per le famiglieLa circolare allegata intende fornire alle famiglie un quadro chiaro e trasparente circa le modalità di gestione dell’uso dello smartphone durante le... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La vigilanza durante le assemblee di istituto, i profili organizzativi e le responsabilità: in allegato un modello di circolare; Vigilanza privata: il nodo organizzativo tra turni, emergenze e sicurezza; Sicurezza a Trento: arriva la vigilanza armata in piazza Dante per tutelare la biblioteca e il Libercafé; Dragona, i commercianti ingaggiano la vigilanza privata: Non vogliamo ronde, ma più sicurezza. Vigilanza per le scuole. In 13 danno le dimissioniHanno presentato le dimissioni in blocco gli operatori che garantiscono il servizio di vigilanza davanti alle scuole civitanovesi, assunti da una cooperativa che ha vinto l’appalto comunale nel ... ilrestodelcarlino.it A far scattare i soccorsi una pattuglia Metronotte Vigilanza, di passaggio in zona durante il proprio turno di controllo - facebook.com facebook