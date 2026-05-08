Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologico

Il consiglio comunale ha approvato uno stanziamento di 700mila euro destinato alla progettazione di un nuovo museo civico archeologico. La somma sarà utilizzata per definire le prime fasi del progetto e avviare i lavori di pianificazione. La decisione mira a sviluppare un centro culturale dedicato alla storia locale, con interventi che coinvolgono diversi enti e professionisti del settore.

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Via libera allo stanziamento di 700mila euro per avviare la progettazione di un nuovo museo civico archeologico. L’intervento riguarderà sia lo storico edificio che l’allestimento espositivo, con un ripensamento di spazi e percorsi di visita per valorizzare i reperti, compresi quelli "dimenticati" nei magazzini. Il progetto, che sarà affidato con un apposito bando, rimetterà tutto in discussione e prenderà il via con indagini strutturali diagnostiche e verifiche statiche sull’immobile. Seguirà l’elaborazione di un nuovo allestimento, recuperando, con buona probabilità, anche alcune sale che oggi hanno una diversa destinazione, così da aumentare gli spazi di visita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologico Notizie correlate Riapre il museo civico archeologico di FondiNuovi reperti, una diversa e più ottimale organizzazione degli spazi, un radicale rinnovamento concettuale e una fruibilità inclusiva Fondi, 11 marzo... La Regione promuove il Museo archeologicoUna volta varcato l’ingresso, centinaia di reperti storici conducono il visitatore in un vero e proprio viaggio capace di attraversare i secoli. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologico; Da Roma ad Affi, stanziati 7 milioni di euro per il recupero della West Star; West Star ad Affi: 7 milioni per trasformare l’ex base NATO nel museo della Guerra Fredda; Goito stanzia 200mila euro per gli asfalti: incognita sul caro-bitume. Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologicoVia libera allo stanziamento di 700mila euro per avviare la progettazione di un nuovo museo civico archeologico. lanazione.it Promozione vino, Bongioanni: «Bando da 7,4 milioni per consorzi e associazioni e uno stanziamento da 270mila per enoteche e strade del vino" x.com Evviva! La Giunta Comunale ha approvato lo stanziamento di 1.200.000 euro (vedi allegato) per la riqualificazione del tratto terminale del fiume Almone in Caffarella (vedi foto), la sistemazione dell'area di via Appia Antica, 43 (ex Hyundai, vedi foto), quella di v facebook