Viola il divieto di dimora e aggredisce il vigilante di un supermercato durante un furto a Vicenza arrestato

Un uomo di 34 anni, originario della Libia, è stato arrestato a Vicenza dopo aver tentato di rubare in un supermercato e aver aggredito un vigilante. La sua condotta violava il divieto di dimora e ha causato un intervento immediato delle forze dell’ordine. Durante il tentativo di furto, ha spinto il vigilante e si è dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. La vicenda ha portato all’arresto immediato dell’uomo.

Un arresto per tentata rapina impropria e violazione delle misure restrittive, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera a Vicenza. Un cittadino libico di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un addetto alla sicurezza durante un tentativo di furto in un supermercato. L'uomo dovrà rispondere anche della violazione del divieto di dimora nel Comune. Rapina impropria a Vicenza L'episodio si è verificato intorno alle 18:40 di ieri presso un supermercato situato in viale del Mercato Nuovo a Vicenza. Un uomo, cittadino libico nato nel 1991, accompagnato da un complice, è stato notato dall'addetto alla sicurezza mentre prelevava diverse confezioni di tonno dagli scaffali e le nascondeva con l'intento di superare le casse senza pagare la merce. 🔗 Leggi su Virgilio.it Viola più volte il divieto di dimora, 24enne rintracciato a arrestatoNel primo pomeriggio di ieri, gli agenti di Verona hanno trovato e arrestato un giovane di 24 anni, cittadino marocchino. Viola più volte il divieto di dimora: 34enne arrestato e portato in carcereUn 34enne è stato arrestato e condotto in carcere per aver più volte violato il divieto di dimora. Viola il divieto di dimora e aggredisce il vigilante di un supermercato durante un furto a Vicenza, arrestatoL'azione è stata interrotta dall'intervento del vigilante, che ha cercato di bloccare il sospetto. Ne è nata una breve ma intensa colluttazione: il 34enne ha reagito con violenza, sferrando diverse ...