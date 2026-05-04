Spotted Week-Waste Festival | l’evento dedicato ai giovani tra sport cultura e intrattenimento

È iniziata la prima edizione di Spotted Week-Waste Festival, un evento dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni che si svolge nei giardini pubblici di viale Santi Baldini 4. La manifestazione si svolgerà nelle tre giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, offrendo attività legate a sport, cultura e intrattenimento. L'iniziativa mira a coinvolgere il pubblico giovane in un contesto all'aperto.

Al via la prima edizione di Spotted Week-Waste Festival, evento dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che si articolerà nelle tre giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio prossimi, nei giardini pubblici di viale Santi Baldini 4. Si tratta di un’iniziativa multidisciplinare tra.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate 'Fuori di Maggio': al via il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sport‘Fuori di Maggio’ è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso... "Sport Telling", a Perugia il festival dedicato a sport, cultura e riflessione socialeDal 10 al 12 aprile a Perugia andrà in scena "Sport Telling", il festival dedicato a sport, cultura e riflessione sociale. Contenuti e approfondimenti I giovani per i giovani. A Ravenna arriva la prima edizione di Spotted Week-Waste Festival: sport, musica e divertimento ai Giardini PubbliciA Ravenna arriva Spotted Week-Waste Festival, una tre giorni allestita negli spazi dei Giardini Pubblici di viale Santi Baldini, organizzata dai giovani ... ravennanotizie.it Una tre giorni per giovani ai giardini pubblici, tra tornei sportivi, band emergenti, corse colorate, cibo di strada e dj-setAl via la prima edizione di Spotted Week-Waste Festival, evento dedicato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, che si articolerà nelle tre giornate di venerdì ... ravennaedintorni.it