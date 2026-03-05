Cavallo morto alla Reggia di Caserta | la Corte d'Appello conferma condanna a un anno di reclusione per l'ex vetturina
La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la condanna a un anno di reclusione per l’ex vetturina coinvolta nella morte del cavallo Found Goal Pag alla Reggia di Caserta. La decisione segue il procedimento legale avviato nei confronti della donna, ritenuta responsabile del decesso dell’animale durante un intervento presso i locali della Reggia. La vicenda riguarda un episodio di presunta negligenza e maltrattamento animale.
La Corte d’Appello di Napoli conferma la condanna a un anno di carcere per l’ex vetturina ritenuta responsabile della morte del cavallo Found Goal Pag. L’episodio risale al 2020 e l’animale morì per un colpo di calore mentre trasportava una carrozza per turisti alla Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cavallo morto alla Reggia, al via il processo in appello alla vetturina
Cavallo morto alla Reggia, al via il processo in appello alla vetturina
Cavallo per i turisti morto alla Reggia di Caserta. Dopo la condanna a chi guidava la carrozza, inizia processo in Appello