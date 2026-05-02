Mish Mash Festival Spin-Off | il 16 maggio a Macadam

Il 16 maggio si terrà a Macadam il Mish Mash Festival Spin-Off, evento che anticipa la decima edizione del Mish Mash Festival. Questo appuntamento si svolge a Napoli e rappresenta un’estensione del progetto nato a Milazzo, con l’obiettivo di coinvolgere diverse comunità culturali e territori. La manifestazione mira a creare un collegamento tra le diverse realtà coinvolte, promuovendo scambi e collaborazioni nel settore culturale.

In vista della decima edizione del Mish Mash Festival, prende forma a Napoli il Mish Mash Spin Off, un appuntamento che estende geografie e visioni del progetto nato a Milazzo, attivando un dialogo strutturato tra territori e comunità culturali. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 21:30, il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Torna il Mish Mash Festival: ci sarà anche Tony PitonyDal 10 al 12 agosto, il Castello arabo-normanno di Milazzo si trasforma in un palcoscenico epico per la decima edizione del Mish Mash Festival,... Da Tony Pitony a Ditonellapiaga: tutte le anticipazioni sul Mish Mash FestivalMish Mash Festival annuncia la lineup completa della sua decima edizione, in programma dal 10 al 12 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Castello... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Mish Mash Festival Spin-Off: il 16 maggio a Macadam, San Giorgio a Cremano; Addio a Roger Sweet, creatore della linea di giocattoli He-Man: aveva 91 anni. Mish Mash Festival, ecco la line up completa della decima edizioneDal 10 al 12 agosto torna il festival che trasforma il Castello arabo-normanno di Milazzo in un palcoscenico tra cielo e mare. corrierenazionale.it Il Mish Mash Festival porta a Milazzo Tony Pitony e DitonellapiagaMish Mash Festival torna a Milazzo dal 10 al 12 agosto 2026 per la sua decima edizione, confermandosi uno degli ... 98zero.com 'Mish Mash Festival', svela la line up completa della decima edizione - facebook.com facebook