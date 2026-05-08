Spesa farmaceutica fuori controllo o narrazione? Tutte le risposte di Aleotti Menarini

Negli ultimi giorni, il tema della spesa farmaceutica ha riacceso il dibattito pubblico e politico, con molte voci che cercano di fare chiarezza sui numeri e sulle cause di eventuali aumenti. Un rappresentante di un'azienda farmaceutica ha risposto alle domande sul tema, affrontando le questioni legate ai costi e alla gestione delle risorse nel settore. La discussione si concentra sulla reale entità della spesa e sulle eventuali narrazioni che la circondano.

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Nelle ultime settimane il dibattito sulla spesa farmaceutica è tornato con forza al centro del confronto pubblico e istituzionale. Dai nuovi dati Aifa alle ipotesi di contromisure, il tema della sostenibilità del sistema è diventato uno dei dossier più delicati per il settore salute. Sullo sfondo della discussione, però, c’è il rischio di continuare a leggere il farmaceutico esclusivamente come una voce di costo, senza considerare il ruolo che il settore gioca sul piano industriale, tecnologico e strategico: dagli investimenti alla ricerca, fino alla sicurezza delle forniture e alla capacità competitiva dell’Europa in un contesto geopolitico sempre più complesso.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spesa farmaceutica fuori controllo o narrazione? Tutte le risposte di Aleotti (Menarini) Notizie correlate Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti (Menarini) è “un falso storico” Le polemiche sulla spesa farmaceutica arrivano fino a Firenze, alla presentazione dei dati 2025 del Gruppo Menarini. Leggi anche: “La spesa farmaceutica non è fuori controllo”, parla Cattani (Farmindustria) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La spesa per i farmaci è fuori controllo vertici Aifa in bilico; Spesa farmaceutica fuori controllo. Il governo fallisce sulla sanità pubblica; Spesa Farmaceutica Fuori Controllo: Serve Una Riforma Strutturale; La spesa farmaceutica è fuori controllo. La spesa per i farmaci è fuori controllo vertici Aifa in bilicoIn dieci mesi è cresciuta del 6,9% negli ultimi tre anni del 23%. A febbraio il ministro Schillaci ha chiesto una relazione. Ora si muove anche palazzo Chigi, ... repubblica.it Spesa farmaceutica fuori controllo: interrogazione della Senatrice Daniela Sbrollini (Italia Viva)È quanto dichiara la Senatrice Daniela Sbrollini, responsabile salute di Italia Viva, che annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare al Ministro della Salute sul tema della governanc ... comunicati-stampa.net IV Commissione, via libera al Piano annuale della Film Commission. Focus anche su Psr, coworking, spesa farmaceutica e politiche per la famiglia Continua a leggere: - facebook.com facebook Sanità, Adorno (M5S): "I tetti di spesa farmaceutica penalizzano pazienti e medici di famiglia" x.com