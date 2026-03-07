Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti Menarini è un falso storico

Durante la presentazione dei dati 2025 del Gruppo Menarini a Firenze, Aleotti, rappresentante dell’azienda, ha dichiarato che le accuse di spesa farmaceutica fuori controllo sono un “falso storico”. La discussione si è concentrata sui numeri relativi alla spesa sanitaria, con l’azienda che ha respinto le critiche e ha fornito la propria analisi dei dati pubblici. La polemica riguarda quindi esclusivamente le cifre e le interpretazioni ufficiali.

Le polemiche sulla spesa farmaceutica arrivano fino a Firenze, alla presentazione dei dati 2025 del Gruppo Menarini. "Dire che la spesa farmaceutica è fuori controllo è un falso storico enorme " scandisc e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, entrando nel dibattito al termine della presentazione a Firenze dei dati 2025 del Gruppo. "Se prendiamo la spesa farmaceutica territoriale pagata dallo Stato vent'anni fa – ha spiegato – vediamo che era di circa 12 miliardi di euro. Oggi, dopo vent'anni, è a circa 8 miliardi. Quindi la domanda è: dov'è la crescita della spesa farmaceutica di cui si parla?". Secondo Aleotti il trend dimostra come parlare di una spesa farmaceutica in crescita incontrollata non corrisponde alla realtà dei dati.