Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti Menarini è un falso storico 

Da lapresse.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la presentazione dei dati 2025 del Gruppo Menarini a Firenze, Aleotti, rappresentante dell’azienda, ha dichiarato che le accuse di spesa farmaceutica fuori controllo sono un “falso storico”. La discussione si è concentrata sui numeri relativi alla spesa sanitaria, con l’azienda che ha respinto le critiche e ha fornito la propria analisi dei dati pubblici. La polemica riguarda quindi esclusivamente le cifre e le interpretazioni ufficiali.

Le polemiche sulla spesa farmaceutica arrivano fino a Firenze, alla presentazione dei dati 2025 del Gruppo Menarini. “Dire che la spesa farmaceutica è fuori controllo è un falso storico enorme ” scandisc e Lucia Aleotti, azionista e membro del board di Menarini, entrando nel dibattito al termine della presentazione a Firenze dei dati 2025 del Gruppo. “Se prendiamo la spesa farmaceutica territoriale pagata dallo Stato vent’anni fa – ha spiegato – vediamo che era di circa 12 miliardi di euro. Oggi, dopo vent’anni, è a circa 8 miliardi. Quindi la domanda è: dov’è la crescita della spesa farmaceutica di cui si parla?”. Secondo Aleotti il trend dimostra come parlare di una spesa farmaceutica in crescita incontrollata non corrisponde alla realtà dei dati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

spesa farmaceutica fuori controllo per aleotti menarini 232 un falso storico160
© Lapresse.it - Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti (Menarini) è “un falso storico” 

Leggi anche: Spesa farmaceutica fuori controllo

Leggi anche: “La spesa farmaceutica non è fuori controllo”, parla Cattani (Farmindustria)

Tutto quello che riguarda Per Aleotti.

Discussioni sull' argomento Spesa farmaceutica fuori controllo? Per Aleotti (Menarini) è un falso storico; Menarini: più 6,2% di fatturato. Più donne che uomini in azienda. Ma per Lucia Aleotti esiste un problema: La tassa Ue sulla pipì.

Spesa farmaceutica fuori controllo? Collatina (Egualia) non ci staÈ fuorviante parlare di spesa farmaceutica fuori controllo. L’analisi del presidente Egualia. lapresse.it

Collatina (Egualia): spesa farmaceutica non è fuori controllo, serve confrontoIl presidente Egualia Stefano Collatina ha criticato le analisi parziali sui dati dell’andamento della spese farmaceutica e ha avvertito sui rischi di misure lineari per il comparto dei farmaci fuori ... farmaciavirtuale.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.