Specchia festeggia il suo patrono | riti musica e luminarie per San Nicola

Specchia si prepara a celebrare il suo santo patrono, San Nicola vescovo, con una serie di eventi che si svolgeranno nel fine settimana. Le giornate prevedono riti religiosi, spettacoli musicali e luminarie, coinvolgendo la comunità locale in momenti di festa e tradizione. Le iniziative sono organizzate dalla parrocchia e dal comitato feste, con il supporto del Comune. La manifestazione si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio.

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SPECCHIA – Specchia in festa per il suo santo patrono, San Nicola vescovo: riti, tradizioni e momenti civili e religiosi in programma, sabato 9 e domenica 10 maggio, organizzati dalla parrocchia “Presentazione Vergine Maria” e dal comitato feste patronali, col patrocinio del Comune.I.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Maglie celebra il suo patrono: riti, luminarie e spettacoli per San NicolaMAGLIE – Una città che celebra il suo patrono tra riti, luminarie e spettacoli: Maglie si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno con... Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele ArcangeloArezzo, 7 maggio 2026 – Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Volley da record a Specchia; Specchia in festa per San Nicola: due giorni tra devozione, tradizione e musica. Il 9 e 10 maggio Festa di San Nicola Vescovo Patrono di Specchia devozione, note musicali e luminarie in onore del protettoreSPECCHIA (Lecce) - La Parrocchia della Presentazione Vergine Maria e il Comitato Feste Patronali comunicano che, proseguendo una tradizione secolare, nelle ... corrieresalentino.it Il 9 e 10 maggio Festa di San Nicola Vescovo patrono di SpecchiaLa Parrocchia della Presentazione Vergine Maria e il Comitato Feste Patronali comunicano che, proseguendo una tradizione secolare, nelle giornate di Sabato 9 e Domenica 10 maggio prossimi, con il Patr ... leccesette.it Bari, il maltempo rovina la festa di San Nicola: annullato (anche) il sorvolo delle Frecce Tricolori sul lungomare https://www.quintopotere.it/bari-il-maltempo-rovina-la-festa-di-san-nicola-annullato-anche-il-sorvolo-delle-frecce-tricolori-sul-lungomare/ - facebook.com facebook Pioggia e vento sulla festa di San Nicola: salta la 'processione in mare', statua riportata sul molo x.com