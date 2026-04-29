Approvata in consiglio comunale la mozione per i pannolini lavabili

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato martedì 28 aprile una mozione che promuove l’uso dei pannolini lavabili. La decisione mira a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti in città e a sostenere le famiglie dal punto di vista economico. La proposta è stata approvata all’unanimità durante la seduta consiliare, con l’obiettivo di favorire pratiche più sostenibili.

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato, martedì 28 aprile, la mozione per incentivare l’uso dei pannolini lavabili, una misura di civiltà e buonsenso che punta a ridurre in modo concreto la produzione di rifiuti indifferenziati e, allo stesso tempo, ad aiutare economicamente le famiglie.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Approvata in consiglio comunale la mozione per il contrassegno provvisorio disabiliIl consiglio comunale di Pescara ha approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per introdurre il contrassegno provvisorio di... Lotta agli sprechi, ecco i pannolini lavabili gratuitiA Casalfiumanese ecco il progetto anti spreco ‘Eco Bimbo – Il futuro è lavabile’ che strizza l’occhio alle famiglie e all’ambiente. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Consiglio comunale torna a riunirsi giovedì 30 aprile; Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.; Carta del Rischio: il Consiglio Comunale approva l’aggiornamento per gli immobili in centro storico; In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica, cultura e servizi sociali. Approvata in consiglio comunale la mozione per il contrassegno provvisorio disabiliIl consiglio comunale di Pescara ha approvato la mozione presentata dal consigliere Simone D’Angelo per introdurre il contrassegno provvisorio di circolazione e sosta destinato alle persone con disabi ... ilpescara.it Consiglio Comunale: approvate in seconda lettura tutte le proposte di delibera. Non passa il nuovo regolamento del Consiglio ComunaleLa maggioranza approva variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio. Sfogo in aula del sindaco nei confronti delle opposizioni ... barlettaviva.it Foggia, Carta dei Servizi approvata senza confronto: le osservazioni del Movimento Consumatori https://www.foggiareporter.it/foggia-carta-dei-servizi-approvata-senza-confronto-le-osservazioni-del-movimento-consumatori.htmlfbclid=IwVERDUARd8GNleH - facebook.com facebook Approvata dalla Giunta l’istituzione del nuovo Registro delle Mediatrici e dei Mediatori Interculturali di Roma Capitale. Obiettivo, rafforzare la qualità dei servizi e migliorare l’accesso ai diritti per tutte e tutti. Per saperne di più ow.ly/XwUH50YOSAn x.com