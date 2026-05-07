Cina la navetta di rifornimento Tianzhou-9 rientra nell’atmosfera

La navetta di rifornimento Tianzhou-9 è rientrata nell’atmosfera in modo controllato oggi alle 7:49 ora di Pechino, secondo quanto comunicato dalla China Manned Space Agency. La missione ha coinvolto il trasferimento di materiali e rifornimenti nello spazio, e il rientro è stato gestito in modo programmato. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle specifiche tecniche o sulle ragioni del rientro è stato fornito.

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PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La navetta di rifornimento Tianzhou-9 è rientrata nell’atmosfera in modo controllato alle 7:49 (ora di Pechino) di oggi, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA). Durante l’operazione, una piccola quantità di detriti rimasti integri dopo l’ablazione è caduta nelle acque sicure designate, ha dichiarato la CMSA. Lanciato il 15 luglio 2025 dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, il Tianzhou-9 trasportava rifornimenti, tra cui beni di consumo per la permanenza in orbita degli astronauti, propellente e apparecchiature per esperimenti applicativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spazialePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale... Artemis 2, stanotte la navetta Orion della NASA rientra sulla Terra: come seguirla in direttaNella notte tra il 10 e l'11 aprile gli astronauti a bordo della navetta Orion rientreranno sulla Terra, con uno splashdown nell'Oceano Pacifico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale; Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 rientra nell’atmosfera; Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale. Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 rientra nell’atmosferaPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navetta di rifornimento Tianzhou-9 è rientrata nell’atmosfera in modo controllato alle 7:49 (ora di Pechino) di oggi, secondo quanto riferito dalla China Manned ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spazialePECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale ... iltempo.it Messico e Cina nel mirino - facebook.com facebook Condannati a morte. La Cina non fa sconti ai due ex ministri della Difesa x.com