Spalletti e i dubbi sulla sua Juve | Dopo 7 mesi non ho ancora capito con chi ho a che fare

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, la Juventus si avvicina al quarto posto a un solo punto di distanza. Nel post-partita, l’allenatore ha espresso dubbi sulla squadra, affermando di non aver ancora compreso appieno le caratteristiche della formazione. La partita ha evidenziato anche alcune preoccupazioni per le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, tra cui il portiere e l’attaccante, entrambi in dubbio per le prossime sfide di campionato.

La Juventus batte il Genoa 2-0 e si porta ad un solo punto dal quarto posto. Luciano Spalletti nel post-gara tra soddisfazione e allarme infortuni: preoccupano le condizioni di Perin e Vlahovic per la volata Champions. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

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