Il messaggio nascosto di Spalletti alla Juve su David e Openda dopo l'esclusione contro il Sassuolo

L'esclusione di David e Openda in Juventus-Sassuolo è stata più di un messaggio inviato da Spalletti alla società bianconera: i due giocatori sono pronti ad essere messi sul mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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