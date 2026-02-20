Lecce Inter il punto di Tancredi Palmeri | Chivu tra scelte obbligate e rischio turnover Per me giocheranno loro

Inter News 24 Lecce Inter, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha analizzato le possibili scelte di Chivu in vista della sfida in Salento. In vista della trasferta salentina, il dibattito sulle rotazioni di Cristian Chivu si infiamma nuovamente. Con la capolista ferma a 61 punti e un vantaggio rassicurante in Serie A, l'emergenza totale a centrocampo e l'infortunio di Lautaro Martinez spingono gli opinionisti a interrogarsi sulla tenuta della rosa nerazzurra. Lecce-Inter il punto di Tancredi Palmeri. Attraverso il suo profilo X, Tancredi Palmeri ha analizzato la situazione critica dell'Inter, sottolineando come le assenze pesanti di Barella, Calhanoglu e Dumfries, unite allo stop del capitano, obblighino il tecnico a un rimpasto profondo.