Nella zona tra Imola e Ravenna, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre un chilo e mezzo di cocaina, con un valore stimato di diverse migliaia di euro. Le indagini hanno portato alla scoperta di un traffico di droga attivo con consegne giornaliere agli acquirenti, inseguimenti su strade secondarie e una base operativa nascosta in una casa di Lugo. L’operazione ha portato al fermo di alcune persone coinvolte.

Imola (Bologna), 8 maggio 2026 – Un traffico di droga che si muoveva tra Imola e il Ravennate, con consegne quotidiane agli acquirenti, inseguimenti su strade secondarie e una base operativa nascosta in un’abitazione di Lugo. La Polizia di Stato ha smantellato una rete di spaccio arrestando tre cittadini albanesi e sequestrando ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish, oltre a migliaia di euro in contanti e una pistola pronta a fare fuoco. Individuati due fratelli 36enni L’operazione è nata da alcune informazioni raccolte dagli operatori del commissariato di Imola. Gli accertamenti hanno consentito di individuare due fratelli...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio tra Imola e Ravenna: sequestrati più di 1 chilo e mezzo di cocaina migliaia di euro

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