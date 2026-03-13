Un uomo di 28 anni di Teano è stato fermato mentre guidava in direzione di Vairano Patenora. Durante il controllo, sono stati trovati e sequestrati più di 500 grammi di droga nascosti nel veicolo e 3000 euro in contanti. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine che hanno eseguito le verifiche sul posto.

Un giovane di 28 anni, residente a Teano, è stato fermato mentre guidava verso Vairano Patenora con oltre mezzo chilo di stupefacenti misti nel veicolo. L’operazione ha portato al sequestro di denaro contante e strumenti per il confezionamento delle dosi. L’intervento è scaturito da un lungo pedinamento eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e della Tenenza di Piedimonte Matese. Durante il controllo stradale, i funzionari hanno notato comportamenti sospetti che hanno giustificato l’approfondimento dell’accertamento. La successiva perquisizione ha confermato la presenza di cocaina, hashish e marijuana. La catena logistica del crimine nei territori interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 28enne fermato: mezzo chilo di droga e 3000 euro sequestrati

Articoli correlati

La Finanza ferma un 28enne, trovato con mezzo chilo di droga e tremila euroTempo di lettura: < 1 minutoOltre mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Caserta ad un...

Leggi anche: Fermato dai finanzieri con mezzo chilo di droga e tremila euro in contanti

Aggiornamenti e contenuti dedicati a 28enne fermato

Temi più discussi: Arrestato ad Avellino per spaccio: sequestrato mezzo chilo di hashish; Pescara, arrestato 57enne con mezzo chilo di cocaina; Catania, tentativo di spaccio sventato in stazione: pusher 28enne arrestato con mezzo chilo di droga; Un chilo di hashish in casa | arrestato 28enne.

Fermato dopo pedinamento, gli trovano mezzo chilo di droga in casa. 28ENNE nei guaiTEANO/VAIRANO PATENORA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta e della Tenenza di Piedimonte Matese hanno arrestato un uomo di 28 anni, domiciliato a Teano, a seguito di un’attività di ... casertace.net

Fermato dai finanzieri con mezzo chilo di droga e tremila euro in contantiIl blitz durante un controllo a Vairano Patenora. Per il 28enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ... casertanews.it

LITE CON COLTELLI SU UN BUS, PANICO TRA I PASSEGGERI - Un nuovo caso dopo l'aggressione all'avvocata al Vomero. Fermato un 28enne originario del Gambia che aveva minacciato un altro extracomunitario - facebook.com facebook