Trevoh Chalobah ha dichiarato che i giocatori del Chelsea devono prendersi le proprie responsabilità per la recente crisi della squadra in Premier League. La squadra ha affrontato una serie di risultati deludenti, che hanno portato anche al licenziamento dell’allenatore. La questione è stata sollevata dopo le ultime partite, senza ulteriori commenti sui motivi di questa situazione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Trevoh Chalobah ha insistito sul fatto che i giocatori del Chelsea debbano assumersi la responsabilità delle turbolenze che hanno portato al licenziamento di Liam Rosenior a seguito di una serie di risultati deludenti. Il mandato di Rosenior allo Stamford Bridge è durato solo 107 giorni, con l’ex allenatore dello Strasburgo sollevato dall’incarico dopo una dannosa sconfitta per 3-0 contro il Brighton. I Blues hanno perso cinque partite consecutive di campionato senza segnare per la prima volta dal novembre 1912, mentre la loro serie complessiva di cinque sconfitte consecutive è la più lunga in Premier League dal novembre 1993 (una serie di sei).🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I giocatori del Chelsea devono assumersi la responsabilità della pessima forma della Premier League, dice Chalobah

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