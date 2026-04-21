Il ministro degli interni ha dichiarato che le nuove generazioni di migranti provenienti dall’Africa devono essere considerate una risorsa, sottolineando che le migrazioni rappresentano un fenomeno strutturale e non un’emergenza. Ha precisato che questa realtà coinvolge tutto il mondo e richiede un approccio diverso rispetto a quello adottato finora. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle politiche di gestione dei flussi migratori.

“Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affrontate con misure temporanee o emergenziali. La sfida è gestire i flussi in modo ordinato ed efficace. Per farlo servono due azioni principali: creare canali legali di ingresso e contrastare quelli illegali, in particolare combattendo i trafficanti di esseri umani”. Minniti ha poi sottolineato che le nuove generazioni africane “non devono essere viste come una minaccia, ma come una risorsa. In Paesi come il Kenya i giovani sono sempre più formati e preparati”. Per questo “è fondamentale puntare su istruzione e cooperazione internazionale, valorizzando il capitale umano e costruendo politiche condivise tra Europa e Africa” ha concluso.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, Minniti: “nuove generazioni africane devono essere viste come risorsa”

Notizie correlate

GPS 2026/28: valgono certificazioni informatiche già inserite. Le nuove devono essere “bollinate Accredia”. In arrivo nuove FAQCertificazioni informatiche nelle GPS 2026: sono uno degli aspetti più discussi degli ultimi giorni, dopo la pubblicazione delle tabelle titoli e la...

Merito nella PA, Zangrillo: “Le nuove generazioni vogliono essere misurate per quello che sanno fare”Al Forum Euromediterraneo dell'Economia, in corso a Napoli, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo è intervenuto in...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Migranti, Minniti: Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi; Migranti, Minniti: Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi.

Migranti, Minniti: Non emergenza ma fenomeno globale, sfida è gestione dei flussi(Adnkronos) – Le migrazioni non vanno considerate un’emergenza, ma un fenomeno strutturale che riguarda tutto il mondo. Sono sempre esistite e continueranno a esistere, quindi non possono essere affr ... notizie.it