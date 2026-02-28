Roma | sorpresi a rubare in auto in sosta in via Portuense due arresti e una denuncia

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, collaborando con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due giovani mentre tentavano di rubare in un’auto parcheggiata in via Portuense. Durante l’intervento, i militari hanno anche denunciato una terza persona coinvolta nel tentativo di furto. Gli arrestati sono stati portati in caserma per gli accertamenti di rito.

Due giovani arrestati per furto in auto a Roma, un complice minorenne denunciato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due giovani sorpresi a rubare all’interno di un’auto in sosta in via Portuense, a Roma. I due arrestati, un 21enne di origine croata e un 19enne romano, entrambi con precedenti penali e residenti nel campo nomadi di via Luigi Candoni, sono stati accusati di furto aggravato in concorso. Un terzo complice, un minore di 15 anni, anch’esso residente nello stesso insediamento, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il medesimo reato. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

