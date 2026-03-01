Sorpresi con la droga in auto in autostrada | la polizia arresta giovane pusher e denuncia un minorenne

Durante un controllo in autostrada, la polizia ha fermato un giovane di 24 anni e un minorenne. Nel veicolo sono state trovate sostanze stupefacenti, portando all’arresto del maggiorenne e alla denuncia a piede libero del minorenne per spaccio. Nessun altro dettaglio sui fatti o sul contesto è stato comunicato.

La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha denunciato a piede libero un minorenne per lo stesso reato in concorso. L'arresto sull'Autostrada A8I due sono stati sorpresi da personale della sottosezione polizia stradale di Busto.