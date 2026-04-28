Tra Lillo Sodano e Gentile è ormai sodalizio il candidato sindaco | Un riconoscimento che rafforza il nostro impegno

Lillo Sodano ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni e ha espresso il suo sostegno a Luigi Gentile come candidato sindaco. Gentile ha commentato che questa scelta rappresenta un riconoscimento che rafforza il percorso già avviato. La decisione di Sodano di appoggiare Gentile è stata comunicata pubblicamente, segnando un passo importante nel quadro politico locale.

Dopo la decisione dell’ex sindaco Lillo Sodano di non candidarsi e di appoggiare Luigi Gentile, arriva la risposta del diretto interessato che interpreta la scelta dell'ex senatore come un segnale di fiducia e come un elemento di rafforzamento del percorso intrapreso. “Accolgo con sincero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tra Sodano e Gentile è ormai sodalizio, il candidato sindaco: “Un riconoscimento che rafforza il nostro impegno"Dopo la decisione dell’ex sindaco Lillo Sodano di non candidarsi e di appoggiare Luigi Gentile, arriva la risposta del diretto interessato che... Leggi anche: L’enigma Lillo Sodano è stato sciolto: appoggerà il candidato sindaco Luigi Gentile Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dopo il via libera dei giudici, Lillo Sodano è pronto per il ritorno: La gente mi chiede di candidarmi a sindaco; Amministrative 2026, il centrodestra potrebbe avere un terzo candidato: è Lillo Sodano; Agrigento, aperte le firme: Di Rosa primo a depositare le liste, campagna al via tra coalizioni e incertezze; Riabilitazione giudiziaria per Lillo Sodano: conti chiusi con la giustizia. Amministrative, Lillo Sodano rompe gli indugi: non si candida ma sosterrà Luigi GentileL’ex sindaco di Agrigento non si candida ma decide di sostenere Luigi Gentile: Sarò al suo fianco in questa campagna elettorale ... grandangoloagrigento.it Lillo Sodano non si candida a sindaco e sceglie di sostenere Luigi GentileLa mossa dell'ex senatore scuote i palazzi: il sostegno all'ex assessore regionale cambia la mappa del consenso e allontana lo spettro della frammentazione, aprendo nuovi scenari per il voto ... lasicilia.it Elezioni Amministrative, Luigi Gentile: “A Lillo Sodano chiedo di condividere e rafforzare il nostro progetto per il rilancio di Agrigento” - facebook.com facebook