Carabiniere fuori servizio sventa una rapina al supermercato | 25enne arrestato e trasferito in carcere

Un carabiniere fuori servizio ha impedito una rapina in un supermercato di Parma. La polizia ha fermato un 25enne italiano senza fissa dimora che era sospettato di aver tentato di rapinare il negozio. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Durante le operazioni, ha opposto resistenza alle forze dell’ordine.

Il militare non ha esitato a qualificarsi e fermare un 25enne che cercava di fuggire con la refurtiva da un supermercato cittadino I carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno arrestato un 25enne italiano senza fissa dimora ritenuto il presunto responsabile di una rapina in danno di un supermercato del centro e di resistenza a Pubblico Ufficiale. Nell'ambito della medesima attività investigativa il 25enne è anche ritenuto responsabile di aver violato la misura di prevenzione dell'avviso orale e del foglio di via obbligatorio e di altri provvedimenti dell'Autorità. Il giovane, noto alle forze dell'ordine, non avrebbe dovuto trovarsi a Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Tentò la rapina al supermercato. Arrestato, 33enne in carcereÈ stato arrestato ed è finito in carcere un 33enne che lo scorso 7 gennaio aveva tentato una rapina armato di coltello nel supermercato ’Conad Le...

Aggredisce un carabiniere fuori servizio in un supermercato: militare ferito alla cavigliaMomenti di tensione sabato pomeriggio in un supermercato di Levane, nel comune di Bucine, dove un uomo di origine nigeriana ha aggredito un...

Finti finanzieri tentano di raggirare e derubare una donna, carabiniere fuori servizio interviene e sventa la truffaMARINA DI ALTIDONA - La conversazione tra il malvivente e la vittima prescelta è finita all'orecchio di un carabiniere che conosceva la donna e che, insospettitosi, ha deciso di intervenire. E quando ... cronachefermane.it

Carabiniere fuori servizio smaschera finti finanzieri, due denunciati per truffaSi fingono finanzieri ma vengono smascherati da un carabiniere fuori servizio che così sventa una truffa a danno di una donna di Altidona (Fermo). (ANSA) ... ansa.it

Genitori e amici del 15enne ucciso da un carabiniere fuori servizio hanno organizzato un sit in per ricordarlo e denunciare la lentezza del processo - facebook.com facebook

Legnago, 65enne aggredito da pastore maremmano: carabiniere fuori servizio interviene e salva l’uomo, entrambi feriti lievemente. #Veneto #Verona #Cronaca #Inprimopiano x.com