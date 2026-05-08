Papa Leone XIV a Napoli l' arrivo in elicottero e l' abbraccio dei fedeli sul Lungomare

Papa Leone XIV è arrivato a Napoli a bordo di un elicottero, atterrando alla Rotonda Diaz. Sul lungomare, numerosi fedeli si sono radunati per accogliere il pontefice, che ha poi scambiato abbracci con alcuni di loro. Alla cerimonia erano presenti il Prefetto, il Presidente della Regione, il sindaco della città e l’arcivescovo locale. La visita si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di molti cittadini e giornalisti.

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Papa Leone XIV arriva in elicottero a Napoli atterrando alla Rotonda Diaz. Ad accoglierlo il Prefetto Michele Di Bari, il Presidente della Regione Roberto Fico, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’arcivescovo don Mimmo Battaglia. Salito sulla Papamobile il Pontefice ha ricevuto l’abbraccio dei fedeli assiepati sul Lungomare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV a Napoli, l'arrivo in elicottero e l'abbraccio dei fedeli sul Lungomare Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsi Papa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del PlebiscitoPapa Leone XIV a Napoli: il bagno di folla al Lungomare, l’omaggio a San Gennaro e i 30mila fedeli in Piazza del Plebiscito Papa Leone XIV arriva con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV, un anno dall'elezione: il bilancio dei primi 12 mesi di Pontificato; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca. Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerreLeggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV oggi a Napoli e Pompei, il programma della visita pastorale e cosa sapere ... tg24.sky.it Papa Leone XIV a Pompei: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amoreE’ la celebrazione eucaristica all’esterno del Santuario della Madonna del Rosario, in piazza Bartolo Longo a Pompei, il momento centrale della visita pastorale di oggi di Papa Leone XIV. acistampa.com La Stampa. . Durante la visita a Napoli, Papa Leone XIV ha fatto fermare la Papamobile in Piazza Vittoria per ricevere la pizza creata per lui da Gino Sorbillo, con la scritta "Papa Leone XIV". A consegnarla è stato Ciro, dipendente della pizzeria, che emozionat - facebook.com facebook Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com