Carlos Alcaraz dopo la vittoria a Doha | È stato un grande inizio di anno sono stato mentalmente forte
Carlos Alcaraz conquista il titolo a Doha, vincendo la finale contro Arthur Fils in soli 50 minuti. La sua vittoria deriva da una preparazione mentale solida e da un gioco rapido e deciso. Con questa vittoria, il tennista spagnolo ottiene il suo 26° trofeo, rafforzando il suo inizio di stagione. La sua prestazione dimostra come sia riuscito a mantenere alta la concentrazione anche in una finale veloce e intensa. La prossima sfida si avvicina già.
È un Carlos Alcaraz in versione deluxe quello visto questa sera nella finale dell’ATP 500 di Doha. Il numero uno al mondo ha regolato in poco più di 50 minuti Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-1, aggiudicandosi il 26esimo torneo in carriera, il nono negli ultimi tredici disputati. Il fuoriclasse spagnolo, inoltre, allunga a trenta partite la striscia di vittorie consecutive sul cemento outdoor. Il match è stato un totale monologo del murciano che ha lasciato solo tre game al francese, tornato a Doha a far rivedere sprazzi del suo miglior tennis prima dell’infortunio. In questo avvio di 2026 Alcaraz sembra imbattibile e dopo aver conquistato a Melbourne il Career Grand Slam ottiene subito un altro trofeo che lo porta a più di 3000 punti di vantaggio da Sinner nella classifica ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it
