Rebus Pd alle Amministrative in Toscana | nel campo largo regna il solito caos

Alle prossime elezioni amministrative in Toscana, il Partito Democratico affronta un rebus complicato all’interno del campo largo, dove il caos sembra regnare sovrano. Le candidature e le strategie sono ancora in fase di definizione, mentre gli alleati e i rappresentanti del partito continuano a confrontarsi su come presentarsi agli elettori. La data delle elezioni si avvicina, e ancora molti aspetti devono essere chiariti.

Non di solo referendum costituzionale vive l’elettore. A maggio 2026 sono in programma anche le elezioni amministrative, eh già. Vanno al voto alcuni importanti capoluoghi di provincia, come Venezia, Reggio Calabria, Salerno, ma per il centrosinistra la partita più divertente sarà in Toscana, soprattutto con Arezzo, Pistoia e Prato, senza dimenticare però Sesto Fiorentino, che non fa capoluogo ed è autorevolmente conosciuta come Sestograd per via della sua storia politica di Comune socialista. Giani e Funaro non si sono mai piaciuti troppo. In queste città regna sovrano il caos nel campo largo. Finito il dopo-sbornia per la (prevedibile) vittoria di Eugenio Giani alla Regione Toscana, ormai ampiamente superato dall’inerzia di governo, il Partito democratico toscano ha deciso di mettersi nei guai da solo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Pd Toscana, segretario Fossi: “C’è ottimismo nel consolidare il campo largo”Direzione regionale Pd Toscana, segretario regionale deputato Emiliano Fossi, sabato 20 dicembre nella sede di Firenze per il partito guidato dalla...

Ad Avellino cresce l’attesa per le Amministrative: sfide e strategie tra Pd, campo largo e centrodestraAd Avellino il centrosinistra è ancora impegnato nella ricerca del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di maggio.

