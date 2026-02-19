Amministrative 2026 in Toscana | urne aperte 24 e 25 maggio in venti Comuni Al voto anche Arezzo Pistoia Prato

Le elezioni amministrative del 2026 in Toscana hanno preso il via il 24 maggio, con le urne aperte in venti Comuni, tra cui Arezzo, Pistoia e Prato. La consultazione serve a scegliere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale, coinvolgendo migliaia di cittadini. La partecipazione si preannuncia alta, soprattutto nelle città più grandi, dove le sfide politiche sono più intense. I cittadini si preparano a esprimere le loro preferenze in queste due giornate di voto, che decideranno il futuro dei territori locali.

Amministrative 2026, si vota in venti Comuni in Toscana per eleggere sindaco e Consiglio Comunale il 24 e 25 maggio. Con eventuale secondo turno di ballottaggio previsto 7 e 8 giugno. A informare il Consiglio dei Ministri delle date per lo svolgimento delle elezioni il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Urne aperte nei capoluoghi Arezzo, Pistoia e Prato. Arezzo, sindaco uscente Alessandro Ghinelli, centrodestra. Pistoia, con il sindaco Alessandro Tomasi, FdI, dimissionario dopo l’ingresso in Consiglio regionale lo scorso ottobre. Tomasi è stato candidato presidente centrodestra Regione Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

