Sondaggi politici FdI e Lega scendono cresce il Pd | quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci

Da fanpage.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi, il calo di FdI e Lega si deve a una diminuzione del supporto degli elettori, mentre il Pd guadagna consensi. FdI rimane il primo partito, ma perde punti e si ferma al 22%, mentre la Lega scivola al 7,3%. Intanto, il partito di Vannacci, Futuro Nazionale, ottiene il 2% dei voti. La fluttuazione nei sondaggi riflette le tensioni politiche e le recenti dichiarazioni dei leader. La situazione si muove rapidamente in vista delle prossime elezioni.

