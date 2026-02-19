Sondaggi politici FdI e Lega scendono cresce il Pd | quanti voti prende Futuro Nazionale di Vannacci

FdI cala ma resta primo. Più consistente la perdita della Lega, che scende al 7,3%. Dall'altra parte, Futuro Nazionale di Vannacci incassa il 2%. Bene il Pd al 22,1%. Ecco l'ultimo sondaggio Dire-Tecné.🔗 Leggi su Fanpage.it

Vannacci, partito “Futuro Nazionale” dato al 4,2% nei sondaggi, voti “strappati” a coalizione di cdx: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%Vannacci e il suo nuovo partito “Futuro Nazionale” stanno guadagnando consensi nei sondaggi, arrivando al 4,2%.

Sondaggi politici, la Lega di Salvini superata da Avs, cresce ancora Futuro Nazionale di VannacciSecondo l'ultimo sondaggio Swg, la Lega di Salvini perde terreno e viene superata da Alleanza Verdi e Sinistra, mentre Futuro Nazionale di Vannacci accelera oltre il 3%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; Referendum Giustizia, sondaggio: avanti il 'No' se è bassa l'affluenza; Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla Lega; Sondaggi, Fdi e Lega in calo: c'è l'effetto Vannacci. Futuro nazionale vola al 3,3%.

Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla LegaLa coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, per come sono composte oggi, sono quasi in parità Mezzo punto percentuale le divide ... fanpage.it

Sondaggi politici febbraio 2026: i numeri di Vannacci, Lega e FDISondaggi politici, i numeri di febbraio 2026, in particolare un'analisi del partito di Vannacci, della lega e di Fratelli d'Italia, come è percepita la destra attualmente. notizie.it

Apre in Puglia la prima sede fisica di Futuro Nazionale, il neonato movimento politico guidato dall’europarlamentare ex leghista facebook

Approvata alla Camera la risoluzione, con 183 voti favorevoli e 122 contrari, per l’adesione dell’Italia al "Board of Peace" come membro osservatore. Insieme alla maggioranza di centrodestra hanno votato a favore anche Futuro Nazionale e il Partito Liberalde x.com