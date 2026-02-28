Secondo gli ultimi sondaggi di Ipsos pubblicati dal Corriere della Sera, i risultati mostrano un calo nei consensi per Lega e Fratelli d’Italia. Questi dati indicano che il movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci sta influenzando gli orientamenti di voto nel centrodestra. Nando Pagnoncelli ha evidenziato come ci siano variazioni nell’atteggiamento degli elettori.

I sondaggi di Ipsos illustrati da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Futuro Nazionale di Roberto Vannacci provoca cambiamenti negli orientamenti di voto. E colpisce la Lega e Fratelli d’Italia. Il partito del generale è stimato al 3,6%. La Lega perde l’ 1,9% e FdI l’ 1,4%. Mentre sono minime le ripercussioni su Forza Italia, stimata all’ 8,4% con un calo dello 0,3%. Il Carroccio ora è al 6,1%, FdI al 28%. Nell’opposizione si evidenzia una battuta d’arresto per il Pd, oggi stimato al 20,7%, con un calo di oltre un punto nell’ultimo mese. Gli altri partiti. Tra gli altri partiti il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,4%, mentre fanno registrare qualche miglioramento le forze minori: Avs al 6,8% (+0,6%), Azione al 2,8% (+0,5%), +Europa all’ 1,8% (+0,5%). 🔗 Leggi su Open.online

Sondaggi, in crescita FdI e governo. Calano Pd e LegaFratelli d’Italia continua a crescere, mentre il Partito Democratico è in lieve calo.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega ancora in calo per l’effetto VannacciI sondaggi politici mostrano un calo significativo per Fratelli d'Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,6% andando al...

Contenuti utili per approfondire Sondaggi.

Temi più discussi: Sondaggi politici: Vannacci, Lega, Avs. Le novità che emergono dalle intenzioni di voto; Sondaggi, effetto Vannacci sul centrodestra: calano Lega e FdI; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 24 febbraio 2026, l'effetto Vannacci è già finito? Chi vincerebbe oggi; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega ancora in calo per l’effetto Vannacci.

Sondaggi elettorali Swg, a causa di Vannacci Lega in crollo al 6,6%Swg rileva nei propri sondaggi elettorali un calo generale dei partiti per l'emergere di Futuro Nazionale e della riduzione degli indecisi. termometropolitico.it

Il sondaggio di Enrico Mentana dà il primo scossone al partito di Vannacci: a quanto è dato oraMisurare in un sondaggio un partito appena nato è sempre difficile. Primo perché il dato è sempre dopato dall'effetto novità. Poi perché beneficia dell'inevitabile vetrina mediatica che ha ottenuto. tag24.it

L'analisi di #Youtrend basate sugli ultimi sondaggi consegna il possibile prossimo #Parlamento, in base a quanto previso dalla riforma elettorale: #centrodestra a valanga - facebook.com facebook

Spesso ci chiedete: chi sono i sondaggisti più affidabili Noi non amiamo le classifiche, anche perché non sono corrette metodologicamente per n motivi diversi e soprattutto questionabili. Tendenzialmente diciamo sempre di affidarsi al trend generale e alle m x.com