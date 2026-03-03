Fincantieri saranno costruite a Palermo due navi da crociera per Viking

Fincantieri ha ricevuto un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition. Le imbarcazioni saranno realizzate nello stabilimento di Palermo. La compagnia navale ha deciso di affidarsi a Fincantieri per questo progetto. La costruzione delle navi avverrà nel cantiere siciliano e riguarda due nuove unità da crociera.

Fincantieri annuncia l'acquisizione di un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition. Le due società hanno, inoltre, firmato un accordo per un'opzione relativa a due navi oceaniche, segnando una nuova tappa nella collaborazione tra i due gruppi.