Solofra tutela della legalità | i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo V De Caprariis

La legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale. È questo il presupposto dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i docenti e gli studenti presso l’Istituto Superiore “V. De Caprariis” di Solofra con la partecipazione di Don Maurizio Patriciello, le Istituzioni Locali e i Rappresentati delle Forze di Polizia presenti sul territorio. Dopo l’intervento di Don Patriciello circa la lotta alle mafie e all’omertà, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri ha rappresentato ai giovani l’esigenza e la fondamentale necessità di agire nella legalità, strumento fondamentale per garantire un futuro migliore alla società. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

