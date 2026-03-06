A Solofra, presso l’Istituto “V. De Caprariis”, si è svolto un incontro tra studenti, i rappresentanti delle Istituzioni, il sacerdote Don Maurizio Patriciello e i Carabinieri. Durante l’evento si sono affrontati i temi della legalità, del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo i ragazzi in una discussione diretta su questi argomenti.

Incontro all’Istituto “V. De Caprariis” di Solofra con Don Maurizio Patriciello e i Carabinieri su legalità, bullismo e cyberbullismo.. La legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale. È questo il presupposto dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i docenti e gli studenti presso l’Istituto Superiore “V. De Caprariis” di Solofra con la partecipazione di Don Maurizio Patriciello, le Istituzioni Locali e i Rappresentati delle Forze di Polizia presenti sul territorio. Dopo l’intervento di Don Patriciello circa la lotta alle mafie e all’omertà, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri ha rappresentato ai giovani l’esigenza e la fondamentale necessità di agire nella legalità, strumento fondamentale per garantire un futuro migliore alla società. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità

Solofra, tutela della legalità: i Carabinieri incontrano gli studenti del Liceo "V. De Caprariis"La legalità quale atto di coraggio civile e di responsabilità per il bene sociale.

