Soldi per la riqualificazione delle aree artigianali Tamajo | Obiettivo finanziare tutti i progetti ammissibili

La Regione Siciliana ha annunciato un investimento di circa 51 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree artigianali dell’isola. Tamajo ha dichiarato che l’obiettivo è finanziare tutti i progetti che risultano ammissibili, senza specificare eventuali criteri di priorità. L’intervento riguarda interventi di miglioramento e sviluppo delle zone dedicate alle attività artigianali, con l’intento di favorire la crescita economica locale.

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La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e destinato ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Taranto, al via la riqualificazione delle aree archeologiche della Città VecchiaTarantini Time QuotidianoPartiranno nei primi giorni di giugno i lavori per la riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche della Città... Riqualificazione degli spazi ludici: via al restyling completo delle aree giochi cittadineCEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica accelera sul fronte della riqualificazione urbana con un piano integrato di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Acquisto e ristrutturazione; Soldi anche dal Pnrr, un commissario straordinario e sfratti veloci: i tre pilastri che dovrebbero sorreggere il Piano casa; Caffarella, via libera al progetto da 1,2 milioni. Soldi anche per l’Almone, il fiume sacro e maledetto; Altri soldi per la Fornace Penna: 600 mila euro per ulteriori lavori di sicurezza e riqualificazione. Soldi per il nuovo Maam. Dalla Regione 400mila euroInvestimento che segna l’avvio di una profonda riqualificazione del museo. Vivarelli Colonna: Miglioreremo l’accoglienza. Agresti: E’ solo il primo step. . lanazione.it #Laprimacosabella, fondi anche dalla Regione per la riqualificazione del BarberaPoco meno di 150 milioni arriveranno da Regione, Comune e Stato, il resto dal Palermo. La giunta Schifani parteciperà al finanziamento dei lavori di rifacimento dello stadio Renzo Barbera di Palermo ... rainews.it Drew Weissman: "Kennedy jr è No vax perché faceva soldi attaccando le compagnie farmaceutiche" - facebook.com facebook Per anni abbiamo finanziato con i soldi dei cittadini europei rinnovabili costruite con materiali cinesi. La Cina si comporta da attore predatorio: investe nel debito pubblico, crea dipendenza, sceglie da che parte stare. Ora tocca a Pechino dimostrare di essere u x.com