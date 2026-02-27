Riqualificazione degli spazi ludici | via al restyling completo delle aree giochi cittadine
L’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica ha avviato un progetto di riqualificazione degli spazi ludici, con un intervento che prevede un restyling completo delle aree giochi cittadine. L’obiettivo è aggiornare le strutture e migliorare la sicurezza delle zone dedicate ai bambini, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di interventi urbanistici del municipio.
CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica accelera sul fronte della riqualificazione urbana con un piano integrato di ammodernamento degli spazi dedicati ai più piccoli. Il programma, che punta a creare aree più sicure, inclusive e accoglienti, sta già mostrando i primi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
