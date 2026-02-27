Riqualificazione degli spazi ludici | via al restyling completo delle aree giochi cittadine

L’Amministrazione comunale di Ceglie Messapica ha avviato un progetto di riqualificazione degli spazi ludici, con un intervento che prevede un restyling completo delle aree giochi cittadine. L’obiettivo è aggiornare le strutture e migliorare la sicurezza delle zone dedicate ai bambini, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale. Il progetto si inserisce in un piano più ampio di interventi urbanistici del municipio.

CEGLIE MESSAPICA - L'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica accelera sul fronte della riqualificazione urbana con un piano integrato di ammodernamento degli spazi dedicati ai più piccoli. Il programma, che punta a creare aree più sicure, inclusive e accoglienti, sta già mostrando i primi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Rocca Sanvitale: inaugurati gli interventi di relamping e riqualificazione degli spaziTaglio del nastro, nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre 2025, per gli importanti interventi di riqualificazione realizzati nella parte pubblica...

Permeabilizzazione dei suoli e riqualificazione degli spazi pubblici, approvato il piano ‘Foglia’Si tratta di tipologie di opere già realizzate in città, come la desigillazione che ha riguardato Case Finali e la recente riqualificazione di piazza...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Lavori riqualificazione piazze: Restituiremo spazi pubblici pienamente fruibili; Nuovi giochi al nido Spazio: Dopo quattro mesi di attesa; Calcestruzzo drenante per pavimentazioni ciclabili e pedonali. Intervento a Montesilvano; Vimercate, riqualificazione urbana: avviati i lavori in via Galilei e via Crocefisso.

Nuovi giochi e arredi nelle aree verdi di Silì; aggiudicato l’appaltoIl Comune di Oristano ha aggiudicato la gara d’appalto per la fornitura e la posa in opera di arredi e attrezzature ludiche destinati alla.. sardegnareporter.it

Fondi per le scuole: 30 milioni per educazione civica e cura degli spaziIl ministero dell'Istruzione e del Merito finanzia con 30 milioni progetti didattici volti alla cura dei parchi e dei beni scolastici, integrando educazione civica e collaborazione con enti locali e a ... notizie.it

Il cantiere prevede la trasformazione degli spazi interni e anche la riqualificazione dello stabile di via Cadorna. L'intervento che comporterà la chiusura temporanea dell'ufficio è previsto entro la fine di aprile per una durata di circa sei mesi: prevista anche la po - facebook.com facebook

Il progetto di riqualificazione punta a creare percorsi senza barriere e spazi attrezzati per persone con disabilità, integrando sport, relax e cultura #Rimini #Attualita #Turismo x.com