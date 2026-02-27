Oggi il commissario tecnico della nazionale italiana femminile di calcio ha annunciato le convocazioni per il prossimo Mondiale. Tra le scelte ci sono anche le giocatrici del Milan, che si preparano a rappresentare l’Italia nella competizione internazionale. La lista ufficiale comprende diverse atlete del club milanese, pronte a mettersi in mostra in vista dell’appuntamento mondiale.

Nella giornata di oggi Andrea Soncin, Commissario Tecnico della nazionale italiana femminile di calcio, si è presentato in conferenza stampa per l'inizio del raduno delle azzurre. Il CT ha voluto spendere alcune parole verso il cammino che porterà la squadra al Mondiale del 2027. Ma c'è di più, tra le convocate di Soncin spiccano anche due calciatrici del Milan: Giuliani e Soffia. Ecco, di seguito, le parole del CT: “Vivo questa attesa con grande emozione. C’è grande gioianell’essere qui, da parte mia, dello staff e delle ragazze. Nonostante siamo stati lontani, abbiamo avuto molti punti di contatto e siamo felici di ripartire. Andare al Mondiale è il nostro sogno: rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Italia Femminile, azzurre verso il Mondiale: ecco le convocate del Milan

Le Azzurre convocate per il Pre-Mondiale Femminile di San JuanLa selezione azzurra di basket femminile è stata ufficializzata in vista del torneo pre-Mondiale, in programma a San Juan, Porto Rico, dall’11 al 17...

Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA...

Milan-Inter 1-5 | Tripletta di Bugeja nella cinquina nerazzurra | #SerieAWomenAthora

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: La Nazionale Femminile verso Svezia e Danimarca: Andrea Soncin convoca 27 Azzurre; Pre-Mondiale Femminile (San Juan, 11-17 marzo), le Azzurre convocate da coach Capobianco; Pettorali di partenza dello slalom femminile del 18 febbraio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Che musica per le Azzurre! Baby K e Sarah Toscano si esibiranno nell’intervallo dei match con Svezia e Danimarca.

Italia Femminile, qualificazioni Mondiali 2027: calendario, date e analisi del girone delle AzzurreCalendario Italia femminile qualificazioni Mondiali 2027: date, partite e avversarie del girone. Ecco quando giocano le Azzurre e il percorso verso il Brasile ... tag24.it

Basket, Italia femminile verso il pre-Mondiale: 14 convocate per San Juan, obiettivo Berlino 2026Coach Capobianco sceglie il gruppo per il torneo di Porto Rico (11-17 marzo): solo 12 voleranno a San Juan per inseguire la qualificazione alla FIBA Women’s Wor ... sportface.it

Pallanuoto Femminile, la SIS Roma punta al "tris" in Coppa Italia - facebook.com facebook

Roma si conferma il cuore pulsante dell’imprenditoria femminile in Italia: quasi 96.500 imprese guidate da donne, pari a oltre il 21% del tessuto produttivo cittadino, e un tasso di occupazione femminile record nel 2025. x.com