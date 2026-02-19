SOCAR completa l’acquisizione di Italiana Petroli e MIP | via libera UE alla strategia energetica azerbaigiana in Italia

La società azera SOCAR ha finalizzato l’acquisto di Italiana Petroli e MIP, dopo che l’Unione Europea ha approvato l’operazione. La decisione arriva in un momento in cui SOCAR punta a rafforzare la sua presenza nel settore energetico italiano, sfruttando le reti di distribuzione di carburanti. L’acquisizione consente all’azienda di espandere il proprio mercato e di investire in nuove infrastrutture. Ora, SOCAR si prepara a integrare le aziende acquisite nel suo piano di crescita in Europa.

SOCAR prende il controllo di Italiana Petroli e MIP: Bruxelles dà il via libera all'acquisizione strategica. La Commissione europea ha autorizzato l'acquisizione di Italiana Petroli e MIP da parte di SOCAR, la compagnia petrolifera nazionale dell'Azerbaigian. L'operazione, che ridefinisce gli equilibri del mercato italiano dei carburanti, è stata approvata dopo un'analisi approfondita delle autorità antitrust, volte a garantire la concorrenza nel settore. L'acquisizione mira a rafforzare la presenza di SOCAR nel mercato europeo, aprendo nuove prospettive per la distribuzione e la gestione degli impianti in Italia. Cessione di Italiana Petroli a Socar: il Governo schiera il Golden Power a tutela della sicurezza energetica. Commissione UE autorizza acquisto di Italiana Petroli da parte di SOCAR(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Italiana Petroli S.p.A. e MIP S.p.A. da parte della compa ... Firmato accordo per la cessione di Ip a SocarSocar annuncia la firma di un accordo per l'acquisizione del 99,82% delle quote di Italiana Petroli (Ip), da Api Holding. L'operazione, si legge in una nota, è condizionata all'ottenimento delle ... Elena Leonardi. . Oggi in Aula ho richiamato l'attenzione sul passaggio di Italiana Petroli a SOCAR, con particolare riferimento alla raffineria di Falconara. Ho chiesto garanzie chiare su due aspetti fondamentali: tutela dei posti di lavoro e attenzione all'ambien