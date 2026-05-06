Max Verstappen ha concluso il Gran Premio di Miami in prima posizione, dopo una gara caratterizzata da momenti di incertezza. Un ex pilota di Formula 1 ha commentato positivamente la sua performance, sottolineando la sua capacità di mantenere la concentrazione durante tutto l’evento. La corsa si è svolta su un circuito cittadino, con cambi di posizione e alcune difficoltà tecniche per diversi piloti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Verstappen ha avuto una giornata di alti e bassi al Gran Premio di Miami, culminando in un quinto posto che, secondo Juan Pablo Montoya, ha più a che fare con la fortuna che con le abilità del pilota. Dopo un’incredibile partenza dalla prima fila, accanto a Kimi Antonelli, Verstappen ha mostrato un netto miglioramento nelle prestazioni della sua Red Bull grazie a una serie di aggiornamenti introdotti per questa gara. Durante il primo giro, Verstappen si è trovato in una situazione critica. Mentre cercava di mantenere il passo con Antonelli e Charles Leclerc, il pilota Ferrari ha superato Verstappen, il quale ha poi perso il controllo del veicolo, girandosi proprio davanti al gruppo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juan Pablo Montoya elogia Max Verstappen dopo la sua corsa incerta al Gran Premio di Miami.

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