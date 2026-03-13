Formula Uno pole di Russell nella sprint del Gran Premio di Cina Indietro le Ferrari

Durante la sprint del Gran Premio di Cina, George Russell su Mercedes ha ottenuto la pole position, mentre le Ferrari si sono classificate più indietro. Questa gara rappresenta il secondo evento della stagione 2026 di Formula 1. La sessione si è conclusa con il pilota della Mercedes davanti a tutti, lasciando le altre scuderie in seconda fila.

George Russell su Mercedes ha centrato la pole position per la sprint del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. Il pilota britannico ha preceduto di 0"289 il compagno di squadra Kimi Antonelli, il quale però rischia una penalità per impeding su Norris. In seconda fila Lando Norris (McLaren), terzo a 0"621, davanti a Lewis Hamilton (Ferrari), quarto a 0"641. Oscar Piastri (McLaren) apre la terza fila in quinta posizione a 0"704, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), sesto a 1"008. C'è Pierre Gasly (Alpine) in settima piazza a 1"368 davanti a Max Verstappen (Red Bull), ottavo a 1"734. Domani alle 4 del mattino ora italiana sul circuito di Shanghai andrà in scena la Sprint a cui seguiranno le qualifiche per la pole position della gara.