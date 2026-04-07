Il governo sta preparando un piano di emergenza che prevede l'introduzione di targhe alterne e l'aumento dello smart working, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici. La misura si ispira alle iniziative adottate in vari paesi europei e asiatici, dove il lavoro da remoto viene incentivato per limitare l'uso dei condizionatori e contenere il consumo di energia. Le autorità stanno valutando diverse strategie per affrontare la crescente domanda di risorse durante le ondate di calore.

Sembrava archiviato. Dopo l’ondata del Covid, che lo aveva portato in auge, il lavoro da remoto aveva iniziato una lenta ritirata: più presenza in ufficio, meno flessibilità, badge e riunioni in sala al posto delle call. Anche le grandi aziende tecnologiche, che ne erano state il simbolo, avevano cambiato passo, riportando i dipendenti alla scrivania e trasformandone il ritorno in una scelta quasi identitaria. Poi, è arrivata la nuova crisi. La guerra in Iran, la chiusura dello Stretto di Hormuz e lo choc sui mercati petroliferi stanno rispolverando la misura che aveva travolto il mondo del lavoro durante la pandemia. Ora, lo smart working torna, ma con un significato diverso: come strumento di emergenza in caso di lockdown energetico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Torneranno le targhe alterne con più smart working (e meno condizionatori)? Il governo al lavoro a un piano di emergenza

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