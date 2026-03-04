Tre giovani stiliste partono da Perugia dirette a Milano per debuttare alla Fashion Week. Sono impegnate in un percorso di crescita nel settore della moda e si preparano a presentare le loro creazioni davanti a un pubblico internazionale. Le stiliste cercano di affermarsi nel mondo della moda con un obiettivo chiaro e un sorriso determinato.

In partenza da Perugia: direzione Milano. Per un viaggio verso la realizzazione di un sogno ambizioso, affermarsi come stilisti di moda, lasciando la propria impronta nel fashion system. Sono i giovani talenti che hanno partecipato alla terza edizione di Umbria Fashion, a novembre 2025 a Perugia, e come premio hanno potuto prendere parte alla Milano Fashion Week 2026, andata in scena dal 24 febbraio al 2 marzo nel capoluogo lombardo. Alice Paparelli, vincitrice del contest per stilisti emergenti, insieme a Giulia Brunetti e Maria Chiara Tenda, seconda e terza classificata, sono state ospiti della sfilata di Vivetta. Ad accompagnarle una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani talentuose Il sogno si avvera. Le tre stiliste debuttano alla Fashion Week

