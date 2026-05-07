Sky TG24 Live In a Roma | politica economia e scenari globali al centro

Da digital-news.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, al Teatro di Villa Torlonia, si tiene l’evento Sky TG24 Live In, che vede la presenza di ministri, rappresentanti dei sindacati e istituzioni pubbliche. L’incontro si concentra su temi legati alla politica, all’economia e agli scenari internazionali, con l’obiettivo di analizzare le questioni più rilevanti per l’Italia e il mondo. L’appuntamento raccoglie le voci di chi occupa ruoli di responsabilità nel settore pubblico.

Al Teatro di Villa Torlonia a Roma Sky TG24 Live In riunisce ministri, sindacati e istituzioni per discutere geopolitica, economia e futuro dell’Italia. Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Il 7 maggio approda nuovamente a Roma, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformato a partire dalle 9.30, per un’intera giornata, in uno studio televisivo. Personalità dal mondo della politica, dell’economia, della scienza e della cultura si...🔗 Leggi su Digital-news.it

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