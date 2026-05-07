Sky TG24 Live In a Roma | politica economia e scenari globali al centro

A Roma, al Teatro di Villa Torlonia, si tiene l’evento Sky TG24 Live In, che vede la presenza di ministri, rappresentanti dei sindacati e istituzioni pubbliche. L’incontro si concentra su temi legati alla politica, all’economia e agli scenari internazionali, con l’obiettivo di analizzare le questioni più rilevanti per l’Italia e il mondo. L’appuntamento raccoglie le voci di chi occupa ruoli di responsabilità nel settore pubblico.

Al Teatro di Villa Torlonia a Roma Sky TG24 Live In riunisce ministri, sindacati e istituzioni per discutere geopolitica, economia e futuro dell’Italia. Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Il 7 maggio approda nuovamente a Roma, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformato a partire dalle 9.30, per un’intera giornata, in uno studio televisivo. Personalità dal mondo della politica, dell’economia, della scienza e della cultura si...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky TG24 Live In a Roma: politica, economia e scenari globali al centro Notizie correlate Sky TG24 Live In al Teatro di Villa TorloniaGiovedì 7 maggio il Teatro di Villa Torlonia si trasformerà per tutta la giornata in uno studio televisivo in occasione del Sky TG24 Live In, il... Uni partner del Festival dell’Economia di Trento 2026: la sfida delle regole nei nuovi scenari globaliÈ iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 del Festival dell’Economia di Trento, quest’anno sul tema “Dal mercato ai nuovi poteri. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma; Sky TG24 ‘Live In Roma’ – Economia; Sky TG24 Live In al Teatro di Villa Torlonia; Sky TG24 Live In torna a Roma: dibattito su politica, economia e scenari globali dal Teatro di Villa Torlonia. Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programmaL’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane torna nella Capitale giovedì 7 maggio. Una giornata che lascia spazio all’attualità, alle sfide globali e al ... tg24.sky.it Sky TG24 Live In Roma 2026Gli ospiti e il programma dell'evento di Sky TG24 del 7 maggio 2026 a Roma, nel teatro di Villa Torlonia. Al centro di Live In il racconto del mondo che cambia. tg24.sky.it Sky tg24. . In Corea del Sud ha debuttato il primo robot in versione monaco. Chiamato Ghabi, il robot ha indossato la tradizionale veste dei monaci buddhisti. Durante la cerimonia ha fatto un inchino e ha promesso di dedicarsi al bhuddismo. - facebook.com facebook #SkyInsider In un secolo l’offerta culturale cresce, ma non sempre il pubblico segue: si pubblicano molti più libri ma si legge meno e con forti divari. Crescono musei e visitatori, cala il cinema abituale. TV, radio e stampa arretrano mentre domina internet; aume x.com