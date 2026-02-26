La competizione di sciabola maschile torna a riempire il calendario internazionale con la 67ª edizione del Trofeo Luxardo, in programma nel weekend del 6-8 marzo a Padova. Gli atleti italiani si preparano ad affrontare questa tappa fondamentale, che richiama numerosi partecipanti da diverse nazioni. La manifestazione rappresenta un momento importante per il circuito di Coppa del Mondo e per gli appassionati di scherma.

La Coppa del Mondo di sciabola maschile tornerà in scena nel weekend del 6-8 marzo, quando a Padova si disputerà la 67ma edizione del prestigioso Trofeo Luxardo. La Nazionale Italiana ha deciso di rifinire la preparazione per la tappa più antica del massimo circuito internazionale itinerante presso le strutture dell’INSEP (l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), centro statale francese di eccellenza nelle attività sportive. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere. Scherma: ancora un podio a Wuxi! Le spadiste in top 3 nella prova a squadre in Coppa del Mondo Scherma: gli spadisti si fermano subito alla Coppa del Mondo di Heidenheim. 🔗 Leggi su Oasport.it

Scherma, torna la Coppa del Mondo di sciabola: l'Italia si prepara a Parigi per il Luxardo

