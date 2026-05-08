Sabato 9 maggio 2026 alle 16:15 si disputa la partita tra Siviglia e Espanyol, con le formazioni ufficiali già annunciate. Si tratta dell’ultimo turno di campionato, che potrebbe decidere l’esito della stagione per entrambe le squadre. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria importante nella giornata precedente, mentre l’avversario arriva da risultati recenti che influenzeranno la sfida. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati.

L’ultima giornata di campionato è stata importantissima per il Siviglia: la vittoria interna contro la Real Sociedad ha tolto gli andalusi dal terzultimo posto e soprattutto ha mostrato una ritrovata unione tra la squadra e il pubblico, che ha tifato in maniera incredibile, come quando accompagnava la squadra nelle tante semifinali di Europa League vinte.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Espanyol (sabato 09 maggio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria interna per gli andalusi?

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Siviglia-Espanyol (sabato 09 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per gli andalusi?L’ultima giornata di campionato è stata importantissima per il Siviglia: la vittoria interna contro la Real Sociedad ha tolto gli andalusi dal...

Siviglia-Espanyol (sabato 09 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pericos attesi a NerviònL’ultima giornata di campionato è stata importantissima per il Siviglia: la vittoria interna contro la Real Sociedad ha tolto gli andalusi dal...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Siviglia - Espanyol in Diretta Streaming | DAZN IT; Siviglia-Espanyol: diretta live e streaming gratuito; PREVIEW | Sevilla vs Espanyol: team news, lineups, predictions (La Liga 09/05); Liga, oggi si gioca la sfida salvezza tra Siviglia ed Espanyol.

Pronostico Siviglia-Espanyol, sorpasso possibile: il digiuno continuaSiviglia-Espanyol è una partita della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. ilveggente.it

Siviglia, nulla di più del pari: rimontati Kumbulla e l'Espanyol, al Sanchez Pizjuan finisce 1-1Nel prosieguo della 21esima giornata di LaLiga, Siviglia ed Espanyol firmano un pareggio che impedisce agli andalusi di ottenere per la prima volta quest'anno due vittorie consecutive in campionato e ... m.tuttomercatoweb.com

Cioè, famise a capì sta giornata de Liga Levante-Osasuna 3-2 giocata ieri Siviglia-Espanyol Elche-Alaves e metterei er Valencia che va a Bilbao tutte divise da 3 punti x.com

Wallpapers | FC Barcelona 4-1 Espanyol reddit