Sabato 9 maggio 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Siviglia ed Espanyol, con le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. I Pericos sono attesi a Nerviòn, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili sui principali siti di scommesse. L'ultima giornata di campionato si concentra su questa sfida, dopo che Siviglia ha ottenuto una vittoria importante in casa nell'ultimo turno.

L’ultima giornata di campionato è stata importantissima per il Siviglia: la vittoria interna contro la Real Sociedad ha tolto gli andalusi dal terzultimo posto e soprattutto ha mostrato una ritrovata unione tra la squadra e il pubblico, che ha tifato in maniera incredibile, come quando accompagnava la squadra nelle tante semifinali di Europa League vinte.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Espanyol (sabato 09 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pericos attesi a Nerviòn

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