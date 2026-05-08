Sabato 9 maggio 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Siviglia ed Espanyol, due squadre che si sfideranno nell’ultima giornata di campionato. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La partita vede il Siviglia impegnato in casa, mentre l’Espanyol cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta. Il risultato di questa sfida potrebbe influenzare la classifica finale delle due squadre.

L’ultima giornata di campionato è stata importantissima per il Siviglia: la vittoria interna contro la Real Sociedad ha tolto gli andalusi dal terzultimo posto e soprattutto ha mostrato una ritrovata unione tra la squadra e il pubblico, che ha tifato in maniera incredibile, come quando accompagnava la squadra nelle tante semifinali di Europa League vinte.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Espanyol (sabato 09 maggio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per gli andalusi?

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