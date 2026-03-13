Domenica 15 marzo 2026 alle 16:15 si gioca la partita tra Barcellona e Siviglia al Camp Nou. I catalani affrontano la squadra andalusa in trasferta, con formazioni e quote già stabilite. La squadra ospite si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre i padroni di casa cercano di mantenere la loro imbattibilità. La sfida si conclude con un rigore nei minuti finali, segnato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal.

Il Barcellona sapeva che la trasferta di Newcastle non sarebbe stata una passeggiata ma la sofferenza dei catalani è stata anche maggiore del previsto: solo un rigore nel finale, conquistato da Dani Olmo e realizzato da Lamine Yamal, ha permesso ai blaugrana di uscire imbattuti da St. James’ Park. In attesa della partita di ritorno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Barcellona-Siviglia (domenica 15 marzo 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Andalusi in trasferta al Nou Camp

Articoli correlati

Barcellona-Maiorca (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I catalani vogliono continuare il percorso netto al Nou CampIl Barcellona guida la classifica della Liga con un punto di vantaggio sul Real Madrid e finora non ha mai sbagliato tra le mura amiche: dieci...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Barcellona Siviglia domenica 15 marzo...

Temi più discussi: Barcellona - Siviglia; quote Barcellona Siviglia: il pronostico sui blaugrana; Premier 'azzoppata' in Europa, spicca Liverpool-Tottenham; Calcio estero, il programma del weekend: Arsenal per l'allungo in vetta alla Premier, il Barça attende il Siviglia, ostacolo Leverkusen per il Bayern.

Pronostico Barcellona vs Siviglia – 15 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Barcellona e Siviglia promette intensità e qualità al Camp Nou. In programma il 15 Marzo 2026 alle 16:15, sarà un confronto cruciale ... news-sports.it

Barcellona, Yamal non si allena: il numero 10 blaugrana non è a rischio per domenicaMalessere generale. Così il Barcellona spiega l'assenza dal campo oggi di Lamine Yamal. La squadra di Hansi Flick è tornata. tuttomercatoweb.com

L’allenatore del Siviglia, Matias Almeida, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona, ha lanciato un appello riguardo al conflitto in corso in Medio Oriente e ha espresso una posizione critica nei confronti delle spese militari - facebook.com facebook