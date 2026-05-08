Siulp Potenza | un impegno concreto per la ricerca sul cancro al seno

Un nuovo progetto dedicato alla ricerca sul cancro al seno è stato avviato grazie a un'iniziativa di un sindacato di polizia. I fondi raccolti saranno destinati a sostenere studi e approfondimenti medici sulla malattia. L'iniziativa nasce dal dolore condiviso per la perdita di alcune colleghe, motivando l'impegno a contribuire concretamente alla lotta contro questa forma di cancro.

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? Punti chiave Come verranno gestiti concretamente i fondi raccolti per la ricerca?. Perché questa iniziativa nasce dal dolore per le colleghe scomparse?. Chi riceverà direttamente ogni singolo euro donato durante l'evento?. Come può il contributo di Potenza influenzare la ricerca a Roma?.? In Breve Evento Race for the Cure previsto a Roma dal 7 al 10 maggio.. Contributi destinati interamente all'associazione promotrice per finanziare studi scientifici oncologici.. Iniziativa nata per onorare la memoria di diverse colleghe della categoria professionale.. Coinvolgimento capillare delle segreterie provinciali italiane per un sostegno nazionale coordinato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siulp Potenza: un impegno concreto per la ricerca sul cancro al seno Notizie correlate Il freno nascosto del cancro al seno: cosa ha scoperto la ricerca italianaC'è un momento preciso in cui un tumore smette di essere una massa localizzata e diventa un pericolo sistemico. "Un click per la ricerca", shooting fotografici solidali a sostegno della ricerca sul cancroUn Click per la Ricerca è un’iniziativa solidale di Fondazione AIRC per la Ricerca sul cancro in collaborazione con Insolito Lab, studio di...