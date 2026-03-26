?irin continua a tampinare Arif

Irin continua a insistere su Arif, mentre il mistero che avvolge Cem si approfondisce. Bahar si trova in difficoltà nel valutare la reale gravità delle minacce ricevute, senza riuscire a capire fino a che punto possano esserle dannose. La situazione si sviluppa senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze imminenti.

I l mistero attorno a Cem si fa sempre più fitto. Che sia in malafede ormai è chiaro, ma Bahar non sa né riesce a capire fino a che punto le sue minacce possono diventare pericolose. La forza di una donna va in onda anche oggi e domani, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, alle 16:00 su Canale 5. Sabato 28 marzo come sempre l’appuntamento è anticipato, stavolta alle 15:20, per allungarsi fino alle 16:30. E non mancheranno i colpi di scena. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Ceyda ruba in casa di Fazilet: le anticipazioni delle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 26, 27 e 28 marzo, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Arif, nel mirino di ?irin, scopre la verità su Emre e KismetBahar e Ceyda sono rimaste coinvolte in una situazione molto più pericolosa di quanto avessero immaginato.