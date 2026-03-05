?irin continua a manipolare la piccola Nisan contro Arif

Irina continua a influenzare la piccola Nisan contro Arif, alimentando tensioni nella famiglia. La trama si concentra sulle conseguenze della scoperta traumatica di Ceyda, che viene approfondita nelle recenti puntate. La narrazione mostra come i personaggi affrontano i loro rapporti dopo gli eventi recenti, senza inserire giudizi o interpretazioni.

A La forza di una donna, le conseguenze della traumatica scoperta di Ceyda sono al centro delle nuove puntate. Oggi e domani, giovedì 5 e venerdì 6 marzo, l'appuntamento è alle 16:05 su Canale 5. Sabato 7 marzo, invece la puntata va in onda alle 15:30 per durare un'ora. Bahar (Özge Özpirinççi) segue il consiglio di Bersan e si presenta a un colloquio di lavoro che si rivelerà particolarmente insolito. Fin dai primi istanti, Bahar si rende conto che il titolare le trasmette sensazioni ambigue. È come se dietro l'offerta si nascondesse qualcosa di poco chiaro. La sua diffidenza di Bahar è palese, ma Ceyda (Gökçe Eyüboglu), presente all'incontro, la convince a considerare l'incarico almeno temporaneamente.

Sirin continua a manipolare la piccola Nisan contro Arif

La forza di una donna, anticipazioni 4 marzo 2026: Nisan si scaglia contro SirinNella puntata del 4 marzo de La forza di una donna, in onda su Canale 5, emergono nuove tensioni tra i protagonisti tra rivelazioni inattese e...

